Senegal'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi nedeniyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi nedeniyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Dakar'da 9 Şubat Cuma günü düzenlenen gösterilerde yaralanan 23 yaşındaki seyyar satıcı Modou Gueye yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneyindeki Ziguinchor kentindeki gösterilerde yaralanan lise öğrencisi Landing Camara da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kentindeki gösterilerde de üniversite öğrencisi Alpha Yero Tounkara da dün yaşamını yitirmişti.

Böylece sokak olaylarında ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesini protesto etmek için cuma günü ülke çapında düzenlenen gösterilerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanmış, polis sık sık göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti.

Başkent Dakar'da birçok cadde ve sokak savaş alanına dönmüş, ana yolların bir kısmı, hem göstericilerin hem polisin kurduğu barikatlar nedeniyle ulaşıma kapanmıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki kriz nedeniyle 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmuş ve bu kararı başta sivil toplum olmak üzere birçok kesimden tepki çekmişti.

Seçimin 15 Aralık'a ertelenmesinin ardından 20 cumhurbaşkanı adayından 13'ü "Aar Sunu Election (Seçimimizi koruyalım)" isimli ortak bir kolektif kurarak eylem çağrısı yapmıştı.