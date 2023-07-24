Şener Şen, Zengin Mutfağı ile yeniden Türkiye turnesinde

Usta oyuncu Şener Şen'in başrolünde olduğu Zengin Mutfağı oyunu tiyatroseverler ile buluşacak.

14 Ağustos’ta BKM Organizasyonu ile yeni Türkiye turnesine başlayacak olan Zengin Mutfağı, uzun bir aradan sonra Denizli, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana’da sahnelenecek.

İlk kez 1978 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen oyun on yıllar geçse de hikayesi güncelliğinden hiç bir şey kaybetmiyor.

İlk sahnelediği yıldan tam 40 yıl sonra, 2018 yılında usta sanatçı Şener Şen, Lütfü Usta karakteriyle başrolde yer alıyor.

OYUN HAKKINDA

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 Direnişi'nin zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Vasıf Öngören’in dönemin olaylarını eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlandı.