Senfonik metal grubu Epica İstanbul'a geliyor

Hollandalı senfonik metal grubu Epica, 4. kez İstanbul'da konser verecek.

Hollandalı senfonik metal grubu Epica, 28 Ekim'de İstanbul'a geliyor.

Konuya ilişkin yazılı açıklamaya göre Epica, URU ve Epifoni'nin ortak organizasyonu ve %100 Metal'in katkılarıyla 28 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

2002'de kurulan, gitarda Mark Jansen, klavyede Coen Janssen, vokalde Simone Simons, bas gitarda Yves Huts ve davulda Jeroen Simons'ın yer aldığı grup, şimdiye kadar 8 stüdyo albümüne imza attı.

Geçen yıl TRT 2'de Fuat Güner'in sunduğu "Aramızda Müzik Var" programına katılarak en tanınmış şarkılarını akustik seslendiren Epica, Türkiye'de geniş hayran kitlesine sahip.

Grup, İstanbul'da 4'üncü kez sahne almış olacak.