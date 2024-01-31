Şenol Akdağ’dan 3 Şubat’ta Şişli’de konser: Ve hasret kokar tüm diyarlar

Müzisyen Şenol Akdağ, 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul Şişli’de dinleyicileriyle buluşacak. Cemil Candaş Kültür Merkezi’ndeki konser saat 19.00’da başlayacak.

Müzik hayatında yirmi yılı geride bırakan Akdağ, son olarak geçen yıl “Bévengiya Astaru -Yıldızların Sesizliği” adıyla ikinci çalışmasını Kalan Müzik etiketiyle çıkarmıştı. Bugüne kadar Türkçe ve Kırmancki/Zazaca çok sayıda çalışmaya imza atan Akdağ, 1996 - 2005 yılları arasında Grup Munzur bünyesinde sanatsal çalışmalarda bulundu. Akdağ, daha sonra müzik yolculuğuna bireysel olarak devam etti.

HASRETİ, SEVGİYİ, TÜRKÜLERİ PAYLAŞALIM

Cemil Candaş’taki dinletiye çağrı yapan Akdağ, “Dostlarım, sanatın, sanat emekçilerinin ötekileştirildiği, yok sayıldığı bir süreçte bizi yalnız bırakmayıp her daim varlığınızı hissettirmeniz önemli. Bu biz sanat emekçilerini desteklediği gibi onure de ediyor. Hasretimizi, güzelliklerimizi, dostluklarımızı, tarihimizi, dertlerimizi ve sevgimizi paylaşmak için siz değerli dostlarımla 3 Şubat’ta Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde vereceğim konserde buluşmayı umut ediyorum” dedi.

Ülkenin karanlık, zorlu günlerden geçtiğini vurgulayan Akdağ, “Bir saz kadar mutlu ve hüzünlü başlıyoruz günlere. Ve bir türkü kadar sıcak. Yan yana olmaktan, dayanışmaktan, birbirimizin sesine ses vermekten başka çıkar yolu yok” ifadeleriyle konsere çağrı yaptı.