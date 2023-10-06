Şenol Güneş istifa etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti. Yönetim, Güneş'in istifasını kabul etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam takımının kendi sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından istifasını yönetime sundu. Güneş, bugün yapılan idmana da çıkmadı.

Acil toplanan yönetim kurulu, Güneş'in istifasını kabul etti. Böylece Beşiktaş'ta ikinci 'Güneş dönemi' kısa sürdü. Kulüp tarafından yapılan ve Güneş'e teşekkür edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.



Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SEÇİMLİ GENEL KURULA GİDİLECEK

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındığını açıkladı. Genel kurulun en geç aralık ayı başında yapılacağı, kesin tarihin ise önümüzdeki hafta ilan edileceği duyuruldu.



Kamuoyuna Duyuru



Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır.



Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında… pic.twitter.com/ZoWR5IJn4l — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2’nci maçında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada İsviçre ekibi Lugano’ya son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından taraftarlardan özür dilemişti.

Taraftarlar, maç boyu yönetimi istifaya davet etmişti.