Şentop’un atamaları ‘kanunsuz’ değilmiş

Hüseyin ŞİMŞEK

Seçim öncesi “giderayak” liyakata aykırı yüzlerce atama yapan eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un görevlendirmelerini yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “normal” buldu. 14 Mayıs seçimlerinden hemen önce TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü aracılığı ile kadrolar dolduruldu.

Yapılan yüzlerce atamayla koruma polisi daire başkan yardımcısı, vakit namazlarını kıldıran imam başmüşavir, aşçı başkan yardımcısı kadrosuna atandı. Şentop’un eski şoförü ise şef oldu. Atamalara yönelik itirazlar sonuçsuz kaldı. Bağımsız Kamu Çalışanları Sendikası atamalara karşı dava açarken CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Köksal, atamaların gerekçesini sordu.

ATAMALARI DOĞRULADI

Önergede bildirilen atamaların hiçbirini yalanlamayan Meclis Başkanı Kurtulmuş, “kanunilik” vurgusu yaptı. Kurtulmuş, “Kurumumuzca yapılan atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununa ve ilgili mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır” demekle yetindi.