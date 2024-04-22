Şenyaşar adalet nöbetine 82’nci günde devam etti

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ın Adalet Nöbeti, 82’nci gününde Adalet Bakanlığı önünde devam etti.

Emine Şenyaşar, nöbetini Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili olan oğlu Ferit Şenyaşar ile beraber sürdürdü. Ayrıca 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrası oğlu tutuklanan Sevinç Çakır da Şenyaşar’ın başlattığı eylemden etkilenerek adalet bakanlığı önünde oturma eylemini 8’inci gününde sürdürdü. Anne Şenyaşar, nöbetinin ardından oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte Meclis’e geçti.