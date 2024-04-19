Şenyaşar’ın Adalet Nöbeti’ne destek

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ın Adalet Nöbeti, 79’uncu gününde Adalet Bakanlığı önünde devam etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili olan oğlu Ferit Şenyaşar ile beraber sürdürdükleri Adalet Nöbetine DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl’ün yanı sıra komisyon üyeleri ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar destek verdi.