Şenyaşarlar bakanlık önünde adalet istedi

Haber Merkezi

Eski AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve 2 oğlu katledilen Emine Şenyaşar, Adalet Nöbeti’ni Adalet Bakalığı’nın önünde devam etti. Şenyaşar, tutuklu oğlunun serbest bırakılması talep etti. Urfa’nın Suruç ilçesinde Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından 14 Haziran 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırıda yaralı olarak kurtulan DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar’ın Ankara’da Adalet Bakanlığı önüne taşıdıkları Adalet Nöbeti eylemi 51’inci gününde devam etti.

Emine Şenyaşar, oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte tekerlekli sandalye üzerinde Meclis’ten Adalet Bakanlığı’na kadar üzerinde “Adalet” yazan bir döviz taşıdı. Adalet Bakanlığı önünde adalet taleplerinden vazgeçmediklerini belirten Emine Şenyaşar, tutuklu bulunan oğlu Fadıl Şenyaşar’ın haksız yere tutuklandığını ve serbest bırakıldığı söyledi.