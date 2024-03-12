Şenyaşarlar eylemine yeniden başlıyor

Haber Merkezi

AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, Adalet Bakanlığı’nın verdiği sözleri tutmaması üzerine bakanlık önünde ara verdiği eylemine yeniden başlıyor.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa milletvekili Ferit Şenyaşar’ın Adalet Bakanlığı önüne taşıdığı ve verilen sözler üzerine ara verdiği Adalet Nöbetine yeniden başladı. Şenyaşar ailesi konuya dair Meclis'te basın açıklaması düzenledi.

Ferit Şenyaşar, bakanlığın sabır istemesi üzerine anne Emine Şenyaşar’ın ertelediği ameliyatı olmaya karar vererek eyleme ara verdiğini ancak üzerinden geçen beş aylık süreye rağmen hiçbir olumlu gelişmenin yaşanmadığını, aksine tutuklu yargılanan Fadıl Şenyaşar’ın haftalık telefon görüşmesinin iki haftada bir kereye düşürüldüğünü ifade etti.