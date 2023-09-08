Şenyaşar’lara medyadan büyük ambargo

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde, AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından 14 Haziran 2018 tarihinde eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar’ın adalet mücadelesi 26 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı önünde sürüyor.

MA’nın haberine göre Ankara’daki adalet arayışına ise, medya tarafından adeta ambargo uygulanıyor. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, söz konusu ambargoya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak “Bunun üzerine yeterince gitmediğimiz sürece bu adaletsizliğin bir parçası haline geliyoruz. Asıl üzücü olan da bu” dedi.