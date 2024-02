Seramiğin ustalarından Ayfer Karamani, Zarastro Art’ta

Dünyanın farklı noktalarından çağdaş sanatın örneklerini sunan butik platform Zarastro Art, bu kez In The Name of Art and Love (“Aşk ve Sanat Adına”) ile toprakla bütünleşmiş bir sanatçıyı, seramik sanatının önde gelen isimlerinden Ayfer Karamani’yi ağırlıyor.

Ayfer Karamani’nin ilk çevrimiçi sergisi, 60 yılı aşkın süredir kil ve ateşin simyasıyla harmanlanan sanat yolculuğunun çeşitli dönemlerinden eserleri bir araya getirerek sanatçının çok yönlü pratiğine taze bir bakış sunuyor.

Sergide ana tanrıça Kibele’nin küçük ama görkemli heykelciğinden, aşıkların şefkatli kucaklaşmasının tasvirine, Karamani'nin sevgiyle yarattığı, zarif seramik heykel ve panolar özenle izleyiciye sunuluyor.

Sanatçının kendine has form, renk ve dokularıyla vücut bulan bu eserler, izleyenleri insanın en yoğun duygularını derinlemesine keşfetmeye davet ediyor.

"AKADEMİYİ BİTİRDİĞİMDE TAMAMEN SOYUT ÇALIŞIYORDUM"

“Akademiyi bitirdiğim sıralarda tamamen soyut çalışıyordum. Sonra kayalar girdi, kayalarda yüzler belirmeye başladı. Kayaların içinden doğan insanlar. Sonra insanlar bedenli olmaya başladı ve sonu aşka döndü” diyerek teknik ve tematik yolculuğunu özetleyen Karamani’nin aşkı fizikselin ötesinde ruhsal bir dokunuş olarak işlemesi seçkide öne çıkıyor.

“Toprakla yaşayan biri olarak mesleğimi bırakacaksam bu hayat bitsin zaten” diyen sanatçı, içgüdülerini dinleyerek, hiç durmadan üreterek hayatını sanatına büyük bir tutkuyla adadı. “Pırıl pırıl renkler kullanmayı sevmiyorum, fonksiyonel işler yapmıyorum” diyen Karamani, seri üretime yönelik düşünmek yerine heykel tarzı çalışmalar yaparak sanatını icra etti. Kendine has görsel bir dil yaratarak seramik sanatında unutulmaz bir iz bıraktı.

Sergiye zarastro.art adresinden ulaşılabilir.

AYFER KARAMANİ KİMDİR?

1933 doğumlu Ayfer Karamani, 1957 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil ve Seramik Bölümleri’nden mezun olduktan sonra sanat kariyerine adım attı. Eserleri, Türkiye’nin farklı kentlerinin yanı sıra, Venedik Bienali ve gümüş madalya aldığı Uluslararası Seramik Sergisi başta olmak üzere birçok uluslararası platformda sergilenmiştir. Karamani’nin yapıtları ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve Türkiye’de özel ve kurumsal koleksiyonlarda yer almaktadır.