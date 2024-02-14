Serdar Ortaç, CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı!

Popçu Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti.

Güncel 14.02.2024 14:16 Giriş: 14.02.2024 14:16

Güncelleme: 14.02.2024 14:31 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Magazin ünlüsü Serdar Ortaç, Tiktok yayınında CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti. Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine fülür etti. Yayın sırasında bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.