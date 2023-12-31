Sergen Yalçın'dan sürpriz imza

Uzun süre Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

Spor 31.12.2023 18:08 Giriş: 31.12.2023 18:08

Güncelleme: 31.12.2023 18:29 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA (Arşiv)

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile hem Türkiye Kupası hem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaştı.. Antalya temsilcisi ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Yalçın, Salı günü takımla ilk antrenmana çıkacak. Kulübün sosyal medya hesabından, ‘Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl mesajı başlığıyla yayınlanan mesajda, "Kulübümüz teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi. 📣 Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:



Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/nZYh6M0HAk — Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 31, 2023 Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'da Nuri Şahin teknik direktörlük görevinden ayrılarak Borussia Dortmund ile anlaşmaya varmıştı. Sergen Yalçın'ın adı ise sık sık Beşiktaş ile anılıyordu.