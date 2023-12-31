Sergen Yalçın'dan sürpriz imza
Uzun süre Beşiktaş ile adı anılan Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. Sergen Yalçın, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile hem Türkiye Kupası hem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, Antalyaspor ile anlaştı..
Antalya temsilcisi ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan Yalçın, Salı günü takımla ilk antrenmana çıkacak.
Kulübün sosyal medya hesabından, ‘Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl mesajı başlığıyla yayınlanan mesajda, "Kulübümüz teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
📣 Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi:— Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) December 31, 2023
Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/nZYh6M0HAk
Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'da Nuri Şahin teknik direktörlük görevinden ayrılarak Borussia Dortmund ile anlaşmaya varmıştı.
Sergen Yalçın'ın adı ise sık sık Beşiktaş ile anılıyordu.