Sergen Yalçın’dan Beşiktaş iddiasına yanıt

Sergen Yalçın, yeniden Beşiktaş’ın teknik direktörlüğüne getirileceği iddiasına yanıt verdi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, adının siyah beyazlı takımla anılması hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Sergen Yalçın, "Hocam konuşmak ister misin, Beşiktaş'la adın geçiyor" şeklindeki soru üzerine "Bunu daha önce sen bana Fenerbahçe için sorduğunda 'Bu takımın başında Jesus var. Jesus varken, benim konuşmam doğru olmaz' dedim. Şimdi takımın başında Rıza Çalımbay var. Ben konuşmam, benim ilkelerime aykırıdır. Bir takımın başında teknik direktör varken, o takımla ilgili konuşmak benim ilkelerime aykırıdır" diyerek yanıt verdi.

"KİMSEYLE KONUŞMADIM"

Sarıdağ ayrıca Sergen Yalçın'ın, "Allah Beşiktaş'ın yolunu açık etsin. Zor dönemleri var. Yeni yönetimin de yolu açık olsun. Rıza Hoca'ya destek verilmesi lazım. Camianın kenetlenmesi lazım. Ama ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için kimseyle konuşmadım. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için konuşmayacağım çünkü takımın başında bir teknik direktör var. Ayıp olur" dediğini aktardı.