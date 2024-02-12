Sergide satın aldı, teslim alırken ücretin yarısını vermek istedi: Heykeltıraş Aksoy tepki gösterdi!

Ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy’un iddiasına göre kendisine ait 2 eserin satışında anlaşıldı fakat sonradan eserler ücretinin yarı fiyatına alınmak istendi.

Vedat KORKMAZ

Gallery 11.17’de 2 Kasım-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen “Sevgi Sarmalı” isimli sergide işadamı Kemal Gülman’ın 18 bin dolar satın aldığı sanat eserleri için 10 bin dolar ödemek istedi.

İddiaya göre ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy’a ait 2 eseri satın alan iş insanı Kemal Gülman, daha sonra eserleri yarı fiyatına satın almak istedi.

Yaşanan olay hakkında konuşan Aksoy, Gülman’ın 18 bin dolar karşılığında kendisinden 2 adet eser aldığını, bu eserlerin kırmızı nokta yapıştırılarak işaretlendiğini fakat 1 Şubat tarihinde eserler teslim edilirken Gülman’ın eserleri ücretin neredeyse yarısı olan 10 bin dolara almak istediğini belirtti.

Ünlü sanatçı, Gülman’ın “Ben şu kadar veririm. İşinize gelirse, gelmezse geri götürün” dediğini söyledi.

GÜLMEN İDDİALARA CEVAP VERMEDİ

Konu hakkında BirGün’e konuşan Mehmet Aksoy, bunun sanat dünyasında hep yaşandığını belirterek şunları ekledi: “Böyle birtakım insanlar var, koleksiyon yapmak istiyorlar. Her sergiye giderler, sergilerden koleksiyonlarına bir şey almak isterler. Geldiklerinde illa bir pazarlık yaparlar, sanki pazardan mal alır gibi. Fiyat neyse yarısını verirler. Etik olmayan, sanat ahlakına yakışmayan davranışlarda bulunurlar. Bunun tipik örneklerinden biri de Kemal Gülman.”

Gülman’ın hareketini kibirlilik olarak niteleyen Gülman, bir daha hayatında ona heykel satmayacağını dile getirdi.

Aksoy, “Bu insanlar sanata ticari olarak bakıyorlar, sanat kültürleri yok. Sanatçılara kendi paralarından dolayı yukarıdan bakıyorlar” dedi.

Kemal Gülmen ise Aksoy’un iddialarına cevap vermedi.