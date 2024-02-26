Şeriatçılar adliye önünde: 'Allah için koruma kanunu' istediler

Laiklik ve Cumhuriyet karşıtı HAYFED üyesi bir grup, şeriat karşıtı paylaşımları nedeniyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açıklama yapan grup, yetkililere seslenerek "Allah için koruma kanunu" talep ettiler.

Hayırların Fethi Derneği (HAYFED) isimli laiklik karşıtı oluşum, bügün (26 Şubat Pazartesi) saat 14.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek avukat Feyza Altun hakkında, şeriat karşıtı sözleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, HAYFED üyeleri iktidara seslenerek "Allah için koruma kanunu" istediklerini belirtti.

Adliye önündeki şeriatçı grup adına açıklama yapan HAYFED yöneticisi Nusret Oktar, yaptığı açıklamada zaman zaman Arapça konuştu.

Dünya genelinde müslümanların zulme uğradığını iddia ederek inançlarına küfredildiğini ve bugün bu yüzden adliye önünde olduklarını söyledi.

"ALLAH İÇİN KORUMA KANUNU İSTİYORUZ"

Feyza Altun hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Nusret Oktar, mevzunun 'Türkiye laiktir, laik kalacak' mevzusu olmadığını söyleyerek, "Şimdi buradan biz yetkililere sesleniyoruz. Ne istiyoruz? Nasıl Atatürk'ü koruma kanunu varsa, nasıl Cumhurbaşkanına küfreden hapse atılıyorsa biz Allah için de koruma kanunu, resulullah için de, dinlerimiz, değerlerimiz için de koruma kanunu çıkartılsın stiyoruz. Bunu hükümetten istiyoruz" dedi.