Sermaye değil sınıf kazanacak

MESS’e bağlı işyerlerindeki metal işçilerini ilgilendiren, TİS görüşmelerine yönelik sendikaların hazırlığı sürüyor. Ücretlerin giderek eridiğine değinen Birleşik Metal’den Atar, “Zammın bir kısmı erken verilmeli” dedi.

Dilan ESEN

En büyük sermaye gruplarının bünyesinde bulunan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) grup ve metal işçileri arasında yapılan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin başlamasına az bir süre kaldı. Henüz görüşmelerin başlayacağı tarihler kesinleşmedi ancak işçi sendikaları çalışmalarını, tekliflerini açıklamaya başladı.

İki yılda bir yapılan MESS grup toplu iş sözleşmesi kapsamında 154 bin metal işçisi bulunuyor. İşçilerin iki yıl önce yapılan sözleşme kapsamındaki ücretleri giderek erirken masaya Türk-İş’e bağlı Türk Metal, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş oturuyor.

Birleşik Metal-İş’in MESS grup sözleşmesi kapsamında hazırladığı TİS taslağında ilk 6 ay için yüzde 140,5 sonraki 6 aylar için ise enflasyon artı 8 puan talep ediliyor. Birleşik Metal-İş’in teklifinde zammın eylül ayında yüzde 30’luk kısmının da önden verilmesi isteniyor. Sendika, bu teklifin derhal hayata geçirilmesi için MESS’e dilekçe gönderdi. Ayrıca en düşük ücret alan metal işçisinin saat ücretinin 65 TL’ye çekilmesi, yılbaşında saat ücretine 2 buçuk lira zam da talepler arasında.

Türk Metal Sendikası ise henüz taslağının hazırlığını sürdürüyor. Üyeleri arasında iki farklı anket yapan Türk Metal, bölgelerde toplantılar gerçekleştirdi. Sendika, bugün Başkanlar Kurulu’nu bir araya getirerek taslağın son halini verecek.

YÜZDE 30 ÖNDEN VERİLSİN

Metal işçilerinin durumunu ve teklif taslağının önemini BirGün’e anlatan Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, iktidarın özellikle seçimden sonra aldığı ekonomik kararları ve yüksek dolaylı vergilerle temel tüketim maddelerin yapılan yüksek zamlara dikkat çekti. Bu nedenle teklifte yer alan yüzde 140’lık zammın yüzde 30’unu eylül maaşlarından itibaren istediklerini ifade eden Atar, “Zaten son 2 yıl içerisinde AKP’nin yerli ve yabancı sermayenin talepleri doğrultusunda uyguladığı ekonomik program, alım gücünün şiddetli düşüşüne ve yoksullaşmaya yol açmıştı. Üstüne seçimlerden sonra uygulanan politikalar bunun şiddetlenmesine sebep oldu. TİS prosedürü açısından da zamlı maaşların verilmesi 4-5 ayı bulan sürelere kadar uzuyor. İşçilerin mevcut ücretleriyle bu kadar zaman yaşamlarını sürdürme olanağı kalmadı. İlk 6 ayda yüzde 140 zam talebimiz olan kısmın yüzde 30’unun peşinen uygulanmasını istedik. Bunu yazılı olarak da MESS’e ilettik” dedi.

Taslağı hazırlarken temmuz ayının başından itibaren MESS sözleşmesi kapsamında olan tüm işyeri temsilcileri, işyeri komiteleri ve üyelerle toplantı yaptıklarını belirten Atar, “Daha sonra bu talepleri ortaklaştırmak amacıyla da Merkez TİS Komisyonu’muzu topladık. Komisyonda talepleri ortaklaştırma çalışmasını sürdürdük. Yine bu zaman zarfında bir kaç kez uzmanlar kurulumuzu, 3 kez Başkanlar Kurulumuzu topladık. Yaptığımız bütün değerlendirmeler sonucunda TİS taslağına son şeklini vererek metal işçilerinin bilgisine sunduk. İşçi arkadaşlarımız toplu sözleşme teklifimizde kendi taleplerinin yer bulduğunu görüyorlar ve memnunlar. Bunları elde edebilmek için gerekli mücadele isteğine sahipler. Bir an önce müzakerelerin başlamasını bekliyorlar” diye konuştu.

GÜCÜMÜZÜ KULLANIRIZ

Çalışma Bakanlığı’ndan TİS yetkisinin gelmesini beklediklerini aktaran Atar, şunları dile getirdi: “Gelir gelmez de işveren sendikası MESS’e TİS teklifimizi götürüp zaman kaybetmeksizin müzakerelerin başlayacağı günü de belirlemek istiyoruz. Hazırlamış olduğumuz taleplerimiz sadece kendi üyelerimiz nezdinde değil, diğer metal işçilerinde de bir karşılık ve memnuniyet buldu. TİS teklifimizi resmi olarak MESS’e ilettikten sonra, ilk oturumdan itibaren 60 günlük yasal müzakere süreci var. Bu sürede taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz. Öyle olmadığı takdirde uyuşmazlık süreci başlıyor, bu süreçte üretimden gelen gücümüzü de kullanarak çeşitli eylemler yapıyoruz. İhtiyaç halinde grev de dahil olmak üzere çeşitli mücadele yöntemlerini hayata geçirebiliriz. Bu dönem TİS’in genel taleplerinin öncesinde eylül ayında ödenmek üzere istediğimiz ön zam karşılık bulmazsa eylem ve mücadele süreci de öne çekilebilir. Geçtiğimiz 2 yıllık dönemde AKP iktidar blokunun uyguladığı ekonomik politikalar sayesinde başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin reel gelirleri önemli ölçüde düştü, sermayenin kârları katlandı. Kalifiye metal işçilerinin kök ücretleri neredeyse asgari ücret sınırına geriledi. Bu toplu sözleşme döneminde büyük ve tarihsel bir mücadele sergileyeceğiz.”