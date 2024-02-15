“Sermaye düzenini alaşağı etmek için var gücümüzle çalışacağız”

DİSK, KESK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası İliç'teki maden faciasına ilişkin Kadıköy İskele meydanında “Bilimsel uyarılara kulak tıkayanlar, işçileri yok sayanlar, ekolojik yıkıma ses çıkarmayanlar hesap verecek” diyerek ortak eylem gerçekleştirdiler.

Zeliha Aslan

İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda DİSK, KESK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası; Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madenciliğin işlettiği Çöpler altın madeni tesisindeki yığın liç alanında meydana gelen çökmeyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Eylemde İstanbul Tabip Odası adına konuşma yapan Osman Küçükosman “Göz göre göre gelen bir cinayeti izliyoruz. Çok kısa bir süre önce İliç’te siyanür sızıntısının olduğuna dair bir dava açmıştık. Sadece İliç’te değil Bergama’da da aynı şekilde işletilen altın madenlerinin olduğunu, bölgede yaşananları biliyoruz. Defalarca kez dile getirdik. Soygun düzenini, sermaye düzenini alaşağı etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

"GÖZ YUMAN SİYASAL İKTİDARDIR"

Basın açıklamasını TMMOB adına okuyan Seyfettin Avcı “Tüm bilimsel gerçeklere ve uyarılara rağmen, bu yaşananların sorumlusu, faaliyeti yürütenler kadar, yürümesine olanak sağlayan, izin verenler; ülkemiz kaynaklarının, doğamızın, bir grup yabancı sermayenin çıkarları uğruna, yağmalanmasına göz yuman siyasal iktidardadır” dedi.

Avcı, olayın yaşandığı altın madeninin faaliyete girdiği 2008 yılından beri sık sık çevresel felaketlerle gündeme geldiğini, siyanürlü altın madenciliğinin barındırdığı riskler nedeniyle vazgeçilmesi gereken bir yöntem olduğu belirtti. İliç’te yaşanan felaketin sorumlularının bir an önce yargı karşısında hesap vermesi gerektiğini söyleyen Avcı, "Tüm ÇED kararları iptal edilmeli ve işletme derhal kapatılmalı" dedi.