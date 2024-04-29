Sermayeye peşkeşe son tezgah: Bienal

Haber Merkezi

Haydarpaşa Dayanışması, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Kültür Bakanlığı’na devredilen Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Özdemir'in "Venedik Bienali gibi bienallere (yılaşırı) ev sahipliği yapacak bir alan haline getirmeye çalışıyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Haydarpaşa Dayanışması, yıllardır tren ulaşımına ve yurttaşlara kapalı olan Haydarpaşa Garı’nın düzenlemelerinin tamamlanarak tren seferlerine başlaması beklenirken, hâlâ dönüşüm tehdidi içerisinde olduğunu belirterek "Garlarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.