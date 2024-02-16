Sert değer kaybının ardından altında son durum ne?

ABD'den gelen enflasyon verilerinin etkisiyle sert değer kaybı yaşayan altın, dolar kurundaki artışa paralel değer kazanıyor. Altının gram fiyatı haftanın son işlem gününde 1984 liradan işlem görüyor.

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini kuvvetlendirmesi ile bu hafta altın fiyatları sert düşüş yaşadı.

Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde saat 10.00 itibarıyla 1984 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3343, Cumhuriyet altını ise 13.292 liradan fiyatlanıyor.

Altı günlük düşüş serisini dün sonlandıran altının ons fiyatı, 2004 dolar seviyesinde bulunuyor.