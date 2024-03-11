Sertab Erener Eurovision'da sahne alacak
2003 yılında Eurovision'da birinci olan Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacağını duyurdu. Bu yılki Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığı açıklayan Erener, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.
2003 Eurovision birincisi Sertab Erener, bu yıl İsveç'te düzenlenecek Eurovision'da yeniden sahne alacak.
NTV'nin aktardığına göre, İstanbul konserinde bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını söyleyen Sertab Erener, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı.
2024 Eurovision Şarkı Yarışması, yarı finalleri 7 ile 9 Mayıs 2024 tarihlerinde, final ise 11 Mayıs 2024 tarihinde İsveç'in Malmö kentinde bulunan Malmö Arena'da yapılacak.
2009'da Hadise'nin "Düm Tek Tek"i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin "Deli"si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i Eurovision'da ülkemizi temsil etmişti.
Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.