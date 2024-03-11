Sertab Erener Eurovision'da sahne alacak

2003 yılında Eurovision'da birinci olan Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacağını duyurdu. Bu yılki Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığı açıklayan Erener, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini duyurdu.

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Fotoğraf: Depophotos