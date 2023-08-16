Sertab Erener ve Emre Kula, ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı 28 Ağustos akşamı Sertab Erener & Emre Kula konseriyle devam ediyor.

Eylül ayının ikinci haftasına kadar sürecek olan etkinliklerde, öğrenciler etkinlik biletlerini, ENKA Sanat’ın 40. yaşına özel 40 TL’den edinebilecek.

Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan Sertab Erener ile gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 28 Ağustos’ta bir kez daha ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun konuğu olacak.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri konserin ardından ikili bu kez, Sertab Erener’in son albümü “Ben Yaşarım” başta olmak üzere sanatçının en sevilen parçalarından bir repertuvar sunacak. Konser, saat 21.15'te başlayacak.

Gösterinin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi'nden alınabilir.