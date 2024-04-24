Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tokat'ta servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Tokat'ta okul servisinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiyegöre, Orhan B. idaresindeki okul servis minibüsü, Esentepe Mahallesi Borsa Ortaokulu yakınlarında 3 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammet Anes Amini'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Amini'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.