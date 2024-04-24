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Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tokat'ta servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güncel
  • 24.04.2024 17:39
  • Giriş: 24.04.2024 17:39
  • Güncelleme: 24.04.2024 17:42
Kaynak: AA
Servis minibüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA

Tokat'ta okul servisinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiyegöre, Orhan B. idaresindeki okul servis minibüsü, Esentepe Mahallesi Borsa Ortaokulu yakınlarında 3 yaşındaki Afganistan uyruklu Muhammet Anes Amini'ye çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Amini'nin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

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