Ses Gazetesi, depremden sonra ilk baskısını yaptı

Hatay'da yayın yapan Ses Gazetesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk baskısını bugün yaptı.

"Üzerinden 10 ay geçti: Bir yanımız acı, bir yanımız umut" manşetiyle çıkan gazete, şunları ifade etti:

"İskederun 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçti. Bu sayı, o tarihten bugüne ağır hasar gören tesislerimizden dolayı çıkaramadığımız gazetemizin ilk sayısı.O tarihten bu tarihe internet

gazetemiz üzerinden okuyucularımızın haber alma haklarını kullanmalarını sağlamaya çalıştık" denildi.

Gazeteciliğin her dönem önemli, yönetim-denetim dengesi içinde belirleyici rolü olduğu bilinciyle, dostlarımızın da desteğiyle internet sitemiz üzerinden haber paylaşımlarımızı sürdürdük. Depremin ardından teyitli bilgilerin gazetecilik sorumluluğu ile sürdürülmemesinin yakıcı sonuçlarını bu dönemde birlikte yaşadık. Kurumsal olarak yerel gazeteciliğin yalnız bırakılmasını da…

Binlerce insanımızı kaybettik. Canlarımız yitti. Meslektaşlarımızın ardından ağıtımız devam ediyor. Ve en kıymetlimiz, gazetemizin kurucusu ve imtiyaz sahibi Ayşe Figen Ülkümen Arlı ile eski yazı işleri müdürlerimizden Haluk Arlı abimizin kaybı… Matemimizi yaşayamadık.

6 Şubat depreminin öncesindeki son sayımzın iki haberimizden biri çocukların kar şenliği

diğeri de ‘eli kulağında’ depremle ilgili Rasim Can’ın çığlığı idi.

Yerel yönetimler, resmi kurum ve kuruluşlar ve deprem konusunda yer alan tüm mühendislik

disiplinlerini deprem konusunda sorumluluğa davet eden TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Jeoloji Mühendisi Rasim Can’ın depremle ilgili uyarıyordu. Rasim Can, ‘daha fazla geç kalınmasın’ diyordu."

Ses Gazetesi, haftada iki gün kağıt baskı olarak yayımlanmaya devam edecek.