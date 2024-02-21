SES'ten sağlık düzenlemesiyle ilgili ilk açıklama
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Tüm itirazlarımıza rağmen sağlık yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda, iktidar bloğunun oyları ile kabul edildi. Sağlık alanı yeni bir kaosa daha sürüklenmiştir. Yaşanacak tüm olumsuzluklardan bu yasaya oy veren milletvekilleri ve uygulamayı canhıraş savunan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır" dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından açıklama yaptı.
Açıklamada, söz konusu düzenlemeyle sağlık alanının yeni bir kaosa sürüklendiği belirtilirken sağlık örgütlerinden görüş alınmadan yasa hazırlanması eleştirildi.
Yaşanacak olumsuzlukların sorumlusunun yasaya oy veren milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı olduğu belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm itirazlarımıza rağmen sağlık yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda, iktidar bloğunun oyları ile kabul edildi. Sağlık alanı yeni bir kaosa daha sürüklenmiştir. Yaşanacak tüm olumsuzluklardan bu yasaya oy veren milletvekilleri ve uygulamayı canhıraş savunan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır. Dediğimiz gibi: Sağlık emekçilerini, meslek örgütlerini, sendikaları ve halkın örgütlü yapılarını dahil etmeden apar topar geçen bu yasa bizim için yeni mücadele alanıdır."