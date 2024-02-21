SES'ten sağlık düzenlemesiyle ilgili ilk açıklama

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı ve "Tüm itirazlarımıza rağmen sağlık yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda, iktidar bloğunun oyları ile kabul edildi. Sağlık alanı yeni bir kaosa daha sürüklenmiştir. Yaşanacak tüm olumsuzluklardan bu yasaya oy veren milletvekilleri ve uygulamayı canhıraş savunan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacaktır" dedi.

Güncel 21.02.2024 23:28 Giriş: 21.02.2024 23:28

Güncelleme: 21.02.2024 23:35 Kaynak: Haber Merkezi

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