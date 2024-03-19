SES üyesi emekçiler sürgünü protesto etti

Emek Servisi

SES Eskişehir Şube üyesi emekçiler, sendika üyesi Medikal Tekniker Yalçın Mutlu’nun geçici görevlendirmesinin sürgün niteliğinde olduğunu belirterek kararı protesto etti.

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan açıklamaya, kentteki sivil toplum örgütleri destek verdi. Burada konuşan SES Eskişehir Şube Eş Başkanı Özge Yılmaz, “Bu sürgünün arka planını bizler biliyoruz. Arka planda; sağlıkta yaşanan dönüşüm, özelleştirme, taşeronlaştırmaya karşı arkadaşımızın duruşu vardır. Ayrıca yöneticilerin atamasında aranması gereken en temel özellik olan liyakatin olmayışı, geçmişten gelen husumet, ihalelerdeki şeffaflık ilkesinin tartışılması da temel etkenlerdendir” dedi.

Yalçın Mutlu'nun biyomedikal sorumlu teknisyeni olduğu için bazı firma ve yetkili kişilerin talep ve isteklerini geri çevirdiği için hedef olduğunu belirten Yılmaz, "İhalelerin istenen adrese gitmemesi, mobbing ve sürgün getirmiştir. Bu süreçte Yalçın Mutlu dışında mobbinge maruz kalan birçok kişi vardır. Rektörlüğe sesleniyoruz: adil ve şeffaf bir soruşturma talep ediyoruz” diye konuştu.