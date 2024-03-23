Sesimiz güçlü çıkmazsa zorbalık daha da artacak

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi eşbaşkan adayı Ahmet Türk, partilerinin Şırnak Belediyesi eşbaşkan adaylarına destek ziyaretinde bulunmak üzere bu kente gitti. Yeni Çarşı’daki seçim bürosuna gelen Türk’ü, belediye eşbaşkan adayları Berivan Kutlu ve Turan Saltan, DEM Parti Milletvekili Newroz Uysal Aslan ve partililer karşıladı.

Burada kısa bir konuşma yapan Türk, “Şunu çok iyi bilmeliyiz; sesimiz güçlü bir şekilde çıkmazsa devletin zorbalığı ve baskısı daha da artacaktır. Bunun için bu seçimlerde büyük bir oy oranıyla kazanmalıyız. O zaman şuan kirli bir siyaset yürüten devlet de, bu siyasetini değiştirmek zorunda kalacak. Kürtsüz siyasetle iktidar yürümez ve demokrasi inşa edilemez.” ifadelerini kullandı.

Türk ve beraberindekiler, ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sağanak yağış altında esnafları ziyaret eden DEM Partililere, yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.