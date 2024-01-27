Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde dün beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen'in ameliyatının iyi geçtiği bildirildi.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde dün beyin kanaması geçirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen’in Taksim Acıbadem Hastanesi’nde beyin filmi çekildiğini ve beynindeki bir damarda kanama tespit edildiğini aktardı.

Altuntaş, Tanrıöğen'in durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Usta oyuncu hemen Ataşehir Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi. Dün gece 01.00’de ameliyata alınan Settar Tanrıöğen’in operasyonu 2 saat sürdü. Sabah uyanan ve kendini iyi hissettiğini belirten oyuncunun bir hafta dinleneceği öğrenildi."

Instagram hesabından paylaşım yapan Ebru Destan da, Tanrıöğen'in hemen ameliyata alındığını ve ameliyatının güzel geçtiğini belirtti. Destan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni Seviyoruz."

61 yaşındaki Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandırıyor.