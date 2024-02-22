Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Kızılcık Şerbeti dizinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in bir süre daha hastanede tedavi göreceği belirtildi. Tanrıöğen’in yarın taburcu olması bekleniyordu.

Kızılcık Şerbeti dizinde Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından tedavisine devam ediliyor.

Birer gün aralıklarla 2 kez ameliyat edilen oyuncunun hastanedeki 4. haftasını tamamlamak üzere...

Tanrıöğen’in normalde bu cuma taburcu olması bekleniyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

HASTANEDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıştı. Yapılan açıklamada “26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Oyuncunun tedavisine devam edildiği ve "klinik durumunun stabil" olduğu bildirilmişti.