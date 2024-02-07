Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin setinde beyin kanaması geçiren ve iki kez ameliyat olan Settar Tanrıöğen'in normal odaya alındığı belirtildi.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin setinde beyin kanaması geçiren ve tedavisine yoğun bakımda devam eden Settar Tanrıöğen'in normal odaya alındığı belirtildi.

Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve peş peşe 2 ameliyat olmuştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili güzel haber geldi. Settar Tanrıöğen’in yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi.

61 yaşındaki oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Doktorlarının oyuncuya ziyaret yasağı koyduğu da belirtildi.

Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen’in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.