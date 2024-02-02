Sevda Timur adlı kadın, erkek arkadaşı Ümit Demirtaş tarafından öldürüldü

Sakarya’da Sevda Timur isimli kadın, iddiaya göre bir yıldır birlikte olduğu Ümit Demirtaş tarafından öldürüldü. Cinayeti itiraf eden Demirtaş, eğlence mekanında oryantallik yapan Sevda Timur’u, işi bırakması isteğine olumsuz cevap vermesi nedeniyle öldürdüğünü öne sürdü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Ümit Demirtaş isimli erkek, kız arkadaşı Sevda Timur’u öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ümit Demirtaş, kız arkadaşı olduğu belirtilen Sevda Timur ile tartışmaya başladı. Kadına tabancayla ateş eden Demirtaş, evden kaçtı.

Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde Sevda Timur’u silahla vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Timur’un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Öldürülen Sevda Timur'un Sakarya’da bir eğlence mekanında oryantallik yaptığı ve katil Demirtaş ile 1 yıldır ilişkisi olduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden Demirtaş, Timur’u, işi bırakması isteğine olumsuz cevap vermesi nedeniyle öldürdüğünü ileri sürdü.









