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Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu

Kastamonu’da Kastamonu’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu.

Güncel
  • 28.03.2024 10:37
  • Giriş: 28.03.2024 10:37
  • Güncelleme: 28.03.2024 10:41
Kaynak: İHA
Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu
Fotoğraf: İHA

Kastamonu’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu. 

Emzirilmek istenilen bebek annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

İhbar sonrası Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu’na sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Bebek, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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