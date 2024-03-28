Sevgi evlerinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu
Kastamonu’da Kastamonu’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu.
Kaynak: İHA
Kastamonu’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evinde kalan bebek, yatağında ölü bulundu.
Emzirilmek istenilen bebek annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
İhbar sonrası Kastamonu Sevgievleri Yetiştirme Yurdu’na sevk edilen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebek, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Bebeğin, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacak.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.