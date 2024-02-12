Sevgililer Günü nasıl ortaya çıkmıştır? 14 Şubat Sevgililer Günü nedir?

14 Şubat Sevgililer gününe sayılı günler kala 14 Şubat Sevgililer Günü nedir ve Sevgililer Günü nasıl ortaya çıkmıştır soruları araştırılıyor. 14 Şubat'ta kutlanan sevgililer gününün tarihi Roma'ya kadar dayanmaktadır. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıkmıştır? 14 Şubat Sevgililer Günü nedir? İşte detaylar...

Günümüzde dünyanın birçok yerinde sevgililerin kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala Sevgililer Günü nasıl ortaya çıkmıştır, 14 Şubat Sevgililer Günü nedir sorusu sorusu gündeme getiriliyor. Tarihi Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Günü dünyanın pek çok noktasında kutlanmakta. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıkmıştır? 14 Şubat Sevgililer Günü nedir? İşte detaylar...

14 Şubat Sevgililer Günü nedir?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü çeşitli ülkelerde kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışlarına dayanan bu gün, Valentine isimli bir azizin anısına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak da bilinir. Valentine kelimesi, Batı kültüründe hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da sıkça kullanılmaktadır.

Bugün, bazı toplumlarda sevgililerin birbirlerine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Hediye alımlarının artması nedeniyle piyasada satışlar da artmaktadır.

Sevgililer Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

Sevgililer Günü sembolü olan ve Katolik Kilisesi tarafından tanınan Aziz Valentin'in M.S. 270'te öldüğü bilinmektedir. Papa Gelasius, resmi kaynaklarda Aziz Valentin'in hayatını tanrıya adamış bir şehit olarak öldüğünü açıklamıştır. 1400'lü yıllarda, Aziz Valentin'in, Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardım ettiği için imparator tarafından kafası kesilerek öldürüldüğü belirtilmektedir.

Sevgililer Günü tarihçesi

Sevgililer Günü'nün tarihçesiyle ilgili 1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'nde, 14 Şubat'a kayıtlı inancı yüzünden öldürülmüş üç Aziz Valentine'nin olduğu belirtilmektedir.

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı, tarihi kaynaklarda yer almamakta olup bazı tarihçilere göre sadece bir efsanedir.

1800'lerin başında Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını göndermesinden bu yana, 14 Şubat tüm dünyada kutlanan ve toplumsal bir olay haline gelen bir gündür. Bu durumun doğal sonucu olarak, etkinliğin ticari boyutu da büyük önem kazanmıştır. Sevgililer Günü, tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496'da Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. Kilise, 1969'da takviminden Aziz Valentine Günü'nü çıkarmıştır.