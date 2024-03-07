Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü: Mahkeme, Adli Tıp Raporu'nu 'inandırıcı' bulmadı, beraat kararı verdi

Mahkeme, 17 Eylül 2020'de, Ataşehir'de bir rezidansın 8. katından düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından yargılanan 2 kişi hakkında 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat kararı verdi. Adli Tıp Raporu'nda, Yılmaz'ın tırnaklarında her iki sanığın DNA'sı tespit edilmişti.

Ataşehir'de bir binanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından yargılanan 2 sanığın beraatine karar verildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Ateş ve Muhammed Demir ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ve kadının, restorandan ayrıldıktan sonra rezidansa gittikleri, 8. kata çıkarken bindikleri asansörde sanık Demir'in kadının kalçasına dokunduğunu belirtti.

SALDIRI NEDENİYLE CAMDAN ATALAYARAK İNTİHAR ETTİ

Mütalaada, sanıkların, alkollü olmasından yararlandıkları kadınla zorla cinsel ilişkiye girdikleri, kadının daireden kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlatıldı. Sanıklarından kurtulmak için evin bir odasına girip kapıyı içeriden kilitleyen kadının camdan atlayarak intihar ettiği aktarıldı.

YILMAZ'IN TIRNAKLARINDA SALDIRGANLARIN DNA'SI BULUNDU

Adli Tıp Raporu'na yer verilen mütalaada, Şeyda Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki sanığın DNA profilinin tespit edildiği, sanık Emre Ateş'in kadınla ilişkiye girdiği aktarıldı.

Mütalaada, kadının binadan düştüğü odanın kapısının içerden kilitli olduğu ve anahtarın kapının üzerinde bulunduğu belirtilerek, odada da kapının açılmasını engelleyecek şekilde yere serili sünger yer aldığı kaydedildi.

Şeyda Yılmaz'ın kıyafet, ayakkabı ve çantasıyla düştüğü anlatılan mütalaada, sanıkların "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" suçlarından müebbet ve 28'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, arkadaş olan sanıklar Emre Ateş ile Muhammed Demir'in 17 Eylül 2020'de Ataşehir'de bir restorana gittikleri, burada arkadaşıyla oturan Şeyda Yılmaz ile sohbet ettikleri, ardından birlikte Muhammed Demir'e ait bir rezidansın 8. katındaki daireye geçtikleri aktarılıyordu.

Binanın 8. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profili tespit edildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde kadının hürriyetini tahdit ettikleri, cinsel saldırıda bulundukları, cebir kullanarak intihara sürükledikleri, bu nedenle kasten öldürme eyleminden sorumlu olmaları gerektiği vurgulanıyordu.

İddianamede, sanıklar Emre Ateş ile Muhammed Demir için "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara yönlendirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 21 yıldan 33'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.