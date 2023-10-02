Seyhan ve Çukurova belediyelerine 'rüşvet' operasyonu: 34 kişi adliyede

Adana'da, 29 Eylül'de "rüşvet" iddiası üzerine Seyhan ve Çukurova belediyelerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 60 kişiden 34’ü adliyeye sevk edildi. Savcılığın talimatıyla diğer 26 kişi serbest bırakıldı.

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve imar yolsuzluğu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 34'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlatmıştı

Ekipler yaptıkları çalışmayla çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek “rüşvet” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına karıştıkları öne sürülen 61 kişiye yönelik operasyon düzenlemişti.

Bu kapsamda ekipler her iki belediyede ve 61 şüphelinin adreslerinde 29 Eylül'de sabah saatlerinde arama yapmıştı.

Operasyon kapsamında, Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TAŞINMAZLAR HAKKINDA TEDBİR KARARI ALINDI

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 euro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koyulmuştu.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulanmıştı.

Polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında Çukurova Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Ali A., eski imar müdürü Hasan U., Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Z.’nin de bulunduğu 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.