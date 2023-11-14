Seyidxan Sevinç 26 Kasım’da Londra’da konser verecek

Geleneksel eserlerden ilham alan ve Kürt şairlerin eserlerinden esinlenerek yeni müzik formları ortaya koyan sanatçı Seyidxan Sevinç, 26 Kasım'da Londra'da konser verecek.

HABER MERKEZİ

Müziğin derin tınıları içinde Kürt şairlerinin eserlerinin etkileyici izlerini taşıyan Seyidxan Sevinç, 26 Kasım’da İngiltere’nin başkenti Londra'da bir konser verecek.

RBN Music ve Mozevent ortak organizasyonuyla sahne alacak olan Sevinç, Hackney Oslo’daki dinletiye tüm müzikseverleri bekliyor.

Geleneksel eserlerden ilham almayı sürdürürken aynı zamanda yeni müzik formlarını deneyerek kendisini ve sanatını sürekli olarak yenileyen Sevinç, yeni albümü "Lerz"de de bu esintileri yansıtıyor.

"SESİN VE İFADENİN TAŞIYICISI"

"Gerçekte yaptığım şey, müzik değil bir tavır olarak başladı" diyen Tourette Sendromlu müzisyen Sevinç, müziği sadece bir tını olarak görmüyor; aynı zamanda bir sesin ve ifadenin taşıyıcısı olarak kabul ediyor.

İlk albümü "Bîr”in ardından müziğinin sendromla olan ilişkisi sebebiyle "Lerz" yani sarsıntı/ürperti adını koyduğu ikinci albümünü çıkaran Sevinç’in albümdeki 8 eserden 6’sının bestesi kendisine ait.

"Lerz"de hiciv, eleştiri, neşe, hüzün, göç ve kültürel motifler bulunuyor.