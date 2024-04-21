Seyir halindeki İETT otobüsü yandı

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otobüsün içinde yolcu bulunmuyordu.

İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi, Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünün peronlara gittiği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Otobüs şoförünün ihbari üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse köpüklü su ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yanan İETT otobüsü söndürüldü.

Otobüs, kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.