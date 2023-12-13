Seyyar satıcı kendini benzinle ateşe verdi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki seyyar satıcı Hakan Y. üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Hakan Y., yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. MHP'li Erbaa Belediyesi, zabıta ekiplerinin Hakan Y.’nin tezgahına müdahele ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tokat Erbaa'da seyyar satıcılık yapan 47 yaşındaki Hakan Y. üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gazi Bulvarı’nda meydana geldi.

Zabatıyla tartıştığı iddia edilen Hakan Y., bulvarda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.

Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yaralanan Hakan Y., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi.

"TEZGAHI KALDIRDIĞI İÇİN KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ" İDDİASI

Zabıta ekiplerinin Hakan Y.’nin seyyar tezgahını kaldırdığı için kendisini ateşe verdiği iddiaları üzerine Erbaa Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, Hakan Y.'nin tezgahına dokunulmadığı iddia edildi.

MHP'li Erbaa Belediyesi'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemiz Gazi Bulvarında H.Y isimli hemşehrimiz üzerine benzin dökmek suretiyle kendisini yakmaya çalışmıştır. Hemşehrimiz çevrede bulunan vatandaşların ve Yöresel Ürünler Pazarında yer alan zabıta ekiplerinin gayretleriyle kurtarılmıştır. Ancak yaşanan olayın ardından yerel gazetelerde ve sosyal medya platformlarında ilgili olay belediyemiz zabıta ekipleriyle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi bir sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazar yerinde bulunmaktadır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır. Hemşehrimizin daha önceden de aynı eylemlere teşebbüs ettiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiştir. Yine hemşehrimizin olaydan bir gün önce kendi sosyal medyasından tutuklamasının olduğu ve ceza evine gireceğine dair paylaşım yaptığı görülmüştür. Olayda yaralanan hemşehrimizin sağlık durumu belediyemiz tarafından yakından takip edilmekte olup yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, yaralanan hemşehrimize acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



