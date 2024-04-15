Sezai Temelli 3 ile dikkat çekti: Gerekirse seçimler yenilenmeli

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, gündemi değerlendirdi. Doğudaki bazı illerde güvenlik güçlerine mensup personelin seçmen kaydedilerek, seçim sonuçlarını iktidar lehine etkilediğini kaydeden Temelli, "Gerekirse Şırnak, Bitlis, Kars'ta seçimler yenilenmelidir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doğudaki bazı illerde güvenlik güçlerine mensup personelin seçmen kaydedilerek, seçim sonuçlarını iktidar lehine etkilediğini söyledi.

Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergeleri vereceklerini bildiren Temelli, "Önümüzdeki dönem Meclis, öncelikle bu tür uygulamalara son verecek adımlar atmalıdır. Gerekirse Şırnak, Bitlis, Kars'ta seçimler yenilenmelidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti'li Temelli, Meclis'in, yerel seçim sonuçlarını dikkate alması gerektiğini de kaydederek, "Ancak 31 Mart sonucunda ortaya çıkmış siyasi tabloyu dikkate alan bir Meclis, sağlıklı çalışmaları hayata geçirebilir" diye konuştu.

"BÜTÇE 3 AYDA 20 MİLYAR DOLAR AÇIK VERMİŞ"

Sezai Temelli, bütçenin bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 20 milyar dolar açık verdiğini belirterek, "'Dünya Bankasından 18 milyar dolar buldum' diye sevinen bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Bütçe 3 ayda 20 milyar dolar açık vermiş" dedi.

Bütçenin, yıl sonunda daha yüksek tutarda açık vereceğini söyleyen Temelli, "Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda ek bütçe yapıldıysa öyle tahmin ediyoruz ki birkaç aya kalmaz önümüze yine bir ek bütçe gelecek. Gidişat bunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Temelli, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın karar duruşmasının çarşamba günü yapılacağını da ifade ederek, kamuoyunu, "kumpas davası" olarak nitelendirdiği bu davaya tepki göstermeye çağırdı.

"TCMB BÖYLE BİR BİLANÇOYLA SAĞLIKLI PARA POLİTİKASI ÜRETEMEZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Merkez Bankasının 2023 yılı bilançosuna göre zarar ettiğinin açıklanmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Temelli, şöyle konuştu:

"Bu aslında Hazine'nin katlanmak zorunda olduğu bir zarardı. Devasa bir bütçe açığını, daha da büyütmekten korktukları için bunu Merkez Bankasının üzerine yıktılar. Merkez Bankasının devasa bir zararı var, çok ciddi bir zarar. Bunun maliyeti kuşkusuz toplumun üzerine yük olarak gelecektir. Bunun en önemli maliyeti, enflasyondur, zamlardır. Önümüzdeki dönem enflasyonu tetikleyecek en önemli unsurlardan biri bu olacaktır. Çünkü Merkez Bankası böyle bir bilançoyla sağlıklı para politikası üretemez ve yürütemez."