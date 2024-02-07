Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını hatırlattı: Mücadelemize güç kattı

Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarına değinen DEM Parti'li Sezai Temelli Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi hakkında, "Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Dolayısıyla biz hem Sayın Başak Demirtaş ile hem tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini söylerken Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekğilmesine de değindi.



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağının açıklanmasına değindi.

Demirtaş'la DEM Parti arasında görüş ayrılığı olduğu iddialarını yalanlayan Temelli, HDP'nin eski eş gelen başkanının açıklamalarını hatırlattı.

Temelli açıklamasında şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'ın kendi açıklamaları medyaya ulaştı. Açıklamasında çok açık bir şekilde de dile getiriyor. Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Dolayısıyla biz hem Sayın Başak Demirtaş ile hem tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız. Bu süreçle ilgili de Sayın Sözcümüz Ayşegül Doğan geçtiğimiz pazar günü zaten bir açıklama yapmıştı. Bizim İstanbul'da aday çıkartacağımızı ve aday meselesinin de kurullarımızda değerlendirildiğini, 9 Şubat günü de bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemişti. Bu süreç içerisinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış, bunun neticesinde de kendilerinin açıklaması kamuoyuna ulaştı. Kamuoyu da bu konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.



Temelli, İstanbul adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar kurullarımız tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

DEMİRTAŞ NE DEDİ?

DEM Parti Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, 7 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmişti. Tiryaki ve Oluç, Demirtaş’ın mesajını paylaşmıştı.

Tiryaki, Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu yapmayacağını açıklamasıyla ilgili Selahattin Demirtaş'ın şu mesajını iletmişti:

"Başak hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz."

Saruhan Oluç ise Demirtaş'ın sözlerini ilettiğini belirterek, “Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse pirim vermesin" demişti.