Sezai Temelli'ye TCK 301’den soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı ve Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Temelli'nin dün yaptığı basın açıklamasında sarf ettiği sözlerin ardından TCK'nın 301. maddesi gereğince soruşturma başlatıldığını duyuran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."