Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilmişti: Veyis Ateş hakkında dava açıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, Sedat Peker'in ifşaları ile gündeme gelen ve Sezgin Baran Korkmaz’dan bir lobi için olduğunu öne sürerek 10 milyon euro istediği ortaya çıkan Veyis Ateş hakkında dava açıldığını duyurdu.

Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddialarıyla gündeme gelen Veyis Ateş hakkında dava açıldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaları ile gündeme gelen ve Sezgin Baran Korkmaz’dan bir lobi için olduğunu öne sürerek 10 milyon euro istediği ortaya çıkan Veyis Ateş'e ilişkin yeni gelişmeleri bugünkü köşesine taşıdı.

Saymaz, "Veyis Ateş'e nüfus ticareti davası" başlıklı yazısında, savcılığın Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş arasındaki ses kayıtlarına internetten ulaştığını belirtti.

Saymaz, Veyis Ateş'in iddiaları "uydurma, yalan, şantaj, montaj" olarak nitelediğini belirterek "Davanın açılmış olması benim açımdan iyi oldu. Bu haksız itham ve iftirayı mahkemede anlatmam açısından bir fırsat oldu" dediğini aktardı.

Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"İddianameye göre görüşme şu şekilde:

Ateş: Ihh, Bu Halk TV’de anlattığım hikâye sana anlattığım hikâye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Ihh, canın yaralı.

Korkmaz: Evet, doğru.

Ateş: Kızgısın, öfkelisin. Ondan sonra, dünyayı ateşe veresin var falan. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele bu, ben sana bunu ilk başta da söyledim. Az önce arandığımdı, ıhh, bir şey yapar mı? Bizi yakar mı, yıkar mı, konuşur mu, eder mi, diyorlar.

Korkmaz: Yok abi ya.

Ateş: Yok dedim, bizim itimadımız var.

Korkmaz: Allah razı olsun. Ateş: Kendisiyle buluştuğuma göre bir hakemlik, (anlaşılamadı) yaptığıma göre itimat sorumumuz olmaz dedim. Ondan sonra konuştuğumuz şeyleri sıraladı, sıraladılar.

Kayıt, Adli Tıp Kurumu’na iletildi. Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme Şubesi’nce verilen raporda, ‘Cinsiyet, yaş, konuşma ritmi, ses tınısı, tonlama, vurgu yönlerinden benzerlikler görüldüğü’ belirtildi. Raporda, Ateş ve Korkmaz görüşmesinin kaydı ile Ateş’in ses örneklerinin mukayese edildiği belirtilerek şöyle denildi: ‘Analizi yapılan ses örnekleri, mukayese konusu ses örnekleriyle benzerlikler göstermektedir.’

Veyis Ateş: Uydurma, yalan, şantaj, montaj

Ateş, iddianamedeki söz konusu iddialarla ilgili olarak "İlk günden bu yana ‘Hepsi yalan, tamamı kurmaca’ diyorum. Dijital çağda yaşıyoruz. Uydurma, yalan, şantaj, montaj; isteyen herkesin kolayca işini gördüğü bir dönem... Kimsenin iftirayla yüz yüze gelmemesini, mahkemelerde, hele de suç makinesi haline gelmiş isimlere karşı, haklı olduğunu ispat etmeye mecbur bırakılacağı sınavdan geçmemesini dilerim. Davanın açılmış olması benim açımdan iyi oldu. Bu haksız itham ve iftirayı mahkemede anlatmam açısından bir fırsat oldu. Kaldı ki. jandarma ve polis raporlarında ses kayıtlarının gerçek olmadığı, sadece adli tıp raporunda tespit edilemediği belirtilmiştir" dedi.

Ateş, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Haziran 2024’te hâkim karşısına çıkacak.

Saymaz, savcılığın Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman'ın ifadesine başvurduğu bilgisine de yer verdi.