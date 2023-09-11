Sezgin Tanrıkulu: Zora düşünce susanlardan değilim

TSK hakkındaki iddiaları sebebiyle çeşitli çevreler tarafından hedef alınan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yeni bir açıklama yaparak, insan haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Tanrıkulu, "Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'ye yönelik iddialarının ardından kendisini hedef alan söylemlere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda insan haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi.

Kendisine yönelik linç girişimleri sonrasında çok sayıda insanın dayanışma mesajı paylaştığını ifade eden Tanrıkulu, "Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur" dedi.

"HAK İHLALLERİ YURTTAŞLAR GERİ ADIM ATTIĞINDA BAŞLAR"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

📌Bana, daha doğrusu hakikatler karşı linç devam ederken arayan, dayanışma mesajları paylaşan dostlarıma teşekkürler



📌İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım,atmam da



📌Yurttaşlarımız adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız pic.twitter.com/Ejv7b38Wrm — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 10, 2023

"Bana, daha doğrusu hakikatler karşı linç devam ederken arayan, dayanışma mesajları paylaşan dostlarıma teşekkürler İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım,atmam da Yurttaşlarımız adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız. Bana, daha doğrusu hakikatlere karşı saldırı ve linç devam ederken sayısız dostum arıyor, dayanışma mesajları paylaşıyor. Hepinize teşekkürler. Ben hakikatleri dönemin koşullarına göre eğip bükenlerden, zora düşünce susanlardan değilim. Hak ihlalleri yurttaşlar, insan hakları savunucuları geri adım attığında başlar. İnsan haklarını savunurken asla geri adım atmadım, atmam da. Bana yönelik linç operasyonu devam ediyor. Herkes biliyor ki bu aslında geçmişi unutma ve unutturma operasyonudur. Bu ülkenin her bir yurttaşı adalete, demokrasiye, insan haklarına erişene kadar unutmayacağız, unutturmayacağız."

NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TV100'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanarak "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Tanrıkulu'nun açıklamalarının ardından ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir” ifadelerini kullanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "TSK bizim göz bebeğimizdir" açıklamasında bulunmuştu.