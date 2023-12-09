Sezon içi finalinin adı: Lakers-Indiana Pacers

Spor Servisi

NBA'de sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers, finale çıktı. NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı. LeBron James'in 30 sayı, 5 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olduğu Lakers'ta, Anthony Davis 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı. Austin Reaves 17, Taurean Prince 15, D'Angelo Russell 14 sayı kaydetti.

Pelicans'ta Trey Murphy 14 sayı, 3 ribaunt, Zion Williamson 13 sayı, 3 asist, Herbert Jones 10 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı. Gecenin diğer yarı final mücadelesinde Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu.