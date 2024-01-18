SGK, geri dönülemez batağın içinde

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ocak-ekim dönemindeki açığı 42,6 milyar TL’ye ulaştı. Mali dengesi giderek bozulan kurumun son 10 aydaki açığı, 2002-2022 dönemindeki 21 yılın 18’inde verilen açıktan daha büyük.

Mustafa BİLDİRCİN

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2023 yılının ocak-ekim dönemindeki gelir ve giderleri belli oldu. AKP iktidarında rekor açıklar veren kurumun içinde bulunduğu batak bir kez daha mali verilere yansıdı.

GİDER DAHA ÇOK

SGK’nin Ocak-Ekim 2023 dönemindeki toplam gelirinin, devlet katkıları ile birlikte 1 trilyon 719 milyar 75 milyon TL olduğu bildirildi. Gelirin 260 milyar 731 milyon TL’si devlet katkılarından oluştu. SGK’nin ocak-ekim dönemi giderinin ise 1 milyar 761 milyon 676 bin TL olduğu belirtildi.

REKOR AÇIK

AKP döneminde gelir gider dengesi giderek bozulan SGK’nin 10 aylık toplam açığı 42 milyar 601 milyon TL olarak hesaplandı. 2023’in ilk yarısındaki toplam açığı 9 milyar 643 milyon TL olan SGK’nin açığı böylelikle, dört ayda 30 milyar TL’den fazla tutarda arttı. SGK’nin AKP döneminde verdiği açığın toplamı ise 537 milyar 76 milyon 309 bin TL olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim 2023 döneminde imza atılan 42,6 milyar TL’lik açığın, 2002-2023 dönemindeki 18 yılda verilen açıktan daha fazla olduğu öğrenildi. SGK, AKP dönemindeki en yüksek açığı 67 milyar 469 milyon 343 TL ile 2020 yılında verirken 2002-2023 dönemindeki SGK açıkları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2002: 7,9 milyar TL

2007: 25 milyar TL

2012: 17,2 milyar TL

2017: 24,1 milyar TL

2022: 39,7 milyar TL

2023 (Ocak-Ekim): 42,6 milyar TL

AÇIĞA YAMA

AKP döneminde, bütçe açığını kapatmak amacıyla SGK’ye bütçeden yapılan transferin tutarı da katlanarak arttı. Kurumun içinde bulunduğu açığı kapatamayan iktidarın bütçeden SGK’ye aktardığı paralar, bazı yıllara göre kayıtlara şöyle yansıdı:

2018: 57,5 milyar TL

2019: 71,2 milyar TL

2020: 85 milyar TL

2021: 106,8 milyar TL

2022: 174,7 milyar TL

2023 (Ocak-Ekim): 660,6 milyar TL