SGK'nin bütçe açığı AKP iktidarında 3'e katlandı

Ekonomi Servisi

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, 21 yıllık AKP iktidarında SGK'nin bütçe açığının 3'e katlandığını gözler önüne serdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'SSK'yı batırdılar' söylemini hatırlatan Öztrak, "Erdoğan yönetiminde ise SGK’nin yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3’e katlandı" dedi.

Erdoğan’ın her seçim döneminde ortaya attığı “SGK, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde iflas etti” iddialarına karşın Kurumun mali dengesi AKP döneminde alt üst oldu. CHP’li Öztrak, son 21 yılda kurumun bütçe açığının katlandığını X hesabından yaptığı açıklamayla ortaya koydu.

SSK'nın AKP'den iktidarından önceki ve sonraki açığını rakam ve grafiklerle karşılaştıran Öztrak şu ifadeleri kullandı: “Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2003-2023 Kasım dönemindeki toplam açığı, 205 milyar 557 milyon dolara ulaştı. ‘SSK’yı batırdılar’ dedikleri dönemde; SSK’nın yıllık ortalama açığı 1 milyar 785 milyon dolar; SGK’nin (SSK+Bağ-Kur+Emekli Sandığı) yıllık ortalama açığı 3 milyar 209 milyon dolardı. Erdoğan yönetiminde ise SGK’nin yıllık ortalama açığı 9 milyar 788 milyon dolara çıktı; yani 3’e katlandı. Ama bu açık makyajlı... Buna 2008 yılından itibaren SGK’ye ödenen devlet katkısı dahil. Bu hariç tutulduğunda, yıllık ortalama açık 19 milyar dolara çıkıyor. Yani Erdoğan’ın ‘batırdılar’ dediği dönemin tam 6 katı. O zaman ‘Bugünü bırak, düne bak’ diyerek ‘Bana değil, ipteki cambaza bak’ diyerek illüzyona devam.”