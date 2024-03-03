SGK uzmanı kendinden emin: ‘Asgari ücrete kesinlikle ikinci zam gelecek’

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, Temmuz ayında asgari ücrete ‘kesinlikle’ zam geleceğini iddia etti.

Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda asgari ücrete ara zam yapılmayacağı işaret edilmiş, raporda, "asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncelleneceği" vurgulanmıştı.

Merkez Bankası bu vurguyu yapsa da Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam yapılacağı bir kez daha öne sürüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçen sene yaptığı açıklamada 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını açıklamıştı. Pek çok kalemde yaşanan fiyat artışları, emekliye seyyanen zam iddialarının ardından bir ara zam iddiası da asgari ücretliler için geldi. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, asgari ücrete temmuzda yüzde zam beklediğini söyledi.

Program sunucusu Senem Toluay Ilgaz'ın "En düşük emekli maaşını konuşurken hep asgari ücrete atıf yapıyoruz. En düşük emekli maaşının en azından asgari ücrete endekslenmesi isteniyor. Her ne kadar tek zam denilse de asgari ücrete temmuz zammı gündeme gelecek gibi. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi?" sorusuna "Yüzde yüz" yanıtını veren SGK Uzmanı İsmail Sevinç, şunları kaydetti:

“Bu konuya birkaç yerden bakalım. Bir; asgari ücret 17 bin lira, temmuz ayına geldiğimiz zaman yüzde 20-25 enflasyonla girecek, onun da eriyecek. Bir de şu var yüzde 20-25 6 aylık bir TÜFE olduğu zaman tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş. İstatistik var ya.

Asgari ücrete artış demek, devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü prim topluyor. Onu artırmazsa emekliye de standart vereceğini de vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil bir taraftan işleri yürütmek için de gerekiyor. Bence yüzde yüz. 2 aylık enflasyonun yüzde 10'ları aştığı bir ortamda asgari ücretin temmuza götürmesi bile kolay değil.

Emekli maaş artışları devreye gireceği için, normal artışları diyorum, rutin artışlar onun da bir yerden artırıp finanse edecek, edilmesi gerekiyor. Asgari ücret prim artışını kullanılacak. Asgari ücret tek olmaz, olmayacağı belliydi."

ŞİMŞEK KARŞI ÇIKIYORMUŞ

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz da TÜSİAD dahil birçok işverenin asgari ücretin yılda iki kez yükseltilmesine sıcak baktığını ifade ederek, "Mayıs ayında enflasyon zirveye çıkacak. Haziran ayında asgari ücret yeniden görüşülecek. Aksi takdirde çalışma barışı sağlanamaz. Ayrıca bölgesel asgari ücret de değerlendiriliyor" demişti. Mehmet Şimşek’in buna ‘şiddetle’ karşı çıktığını öne süren Oğuz, şunları demişti:

“Asgari ücretin yılda iki kez artırılması talebi sendikalardan değil TÜSİAD'dan geldi. 2021 enflasyon da birden atağa geçince TÜSİAD, 'Biz çalıştıracak insan bulamıyoruz asgari ücreti artıralım' dediler ve yılda iki kereye çıkarıldı asgari ücret artışı. Aynı şekilde gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde.

Bunun dışında bölgesel asgari ücret olabilir mi bu da tartışılıyor. Örneğin ‘Bingöl'deki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı mı olmalı, bölgesel asgari ücret uygulanır mı?’ değerlendirmesinin yaşanacağı seçim sonrası bir haziran ayı bizi bekliyor olacak."