SGK vurgunundan eski bakanın hastanesi çıktı

Yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK’yi dolandırma soruşturmasında AKP’li eski bakan ve milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun kurucusu olduğu Avcılar Hospital, incelemeye alındı.

birgun.net

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin başlattığı operasyonda İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu’da yeni doğan bebekleri usulsüz şekilde özel hastanelere sevk ederek SGK’yi dolandıran 41 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında doktor, hemşire ve hastane yöneticilerinin bulunduğu şebekenin, yüzde 20 komisyon alarak bebekleri kamudan özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ettikleri belirlenmişti. Kendilerine bebek sevk etmek için komisyon ödediği belirlene hastaneler de bu soruşturma kapmasına alındı.

Ajansların aktardığına göre şebekenin 2 yıl içinde yüzlerce bebeği naklettiği Beylikdüzü Medilife, Avcılar Hospital, Medicine Esenyurt ile Reyap Esenyurt ve Reyap Çorlu gibi özel hastaneler mercek altına alındı.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DİKKAT ÇEKTİ

Gözaltına alınanlara yönelik sorgulama sürerken; soruşturmaya karışan hastanelerden Avcılar Hospital dikkat çekti.

Çünkü bu hastane, 4 dönem AKP’de milletvekilliği yapan, 31 Ağustos 2016 - 19 Temmuz 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 24 Ocak 2013 - 24 Mayıs 2016 tarihleri arasında ise Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu'yla ilişkili.

Hala X hesabında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğrafını profil resmi yapan, son seçimlerde AKP için çalışan Müezzinoğlu, 2012 yılında attığı bir tweet’te bu hastanenin 15. yılını kutladı. Kutlarken de hastanenin kurucusu olduğunu belirtti.

Müezzinoğlu’nun 1 Aralık 2012 tarihli tweet’i şöyle: “Kurucusu olduğum Avcılar Hospital 15 yaşına bastı. Nice yıllara Avcılar Hospital.”