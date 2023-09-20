SGK’ye malzeme oyunu

Direnişteki işçileri takip ederken darbedilen ve acil servise kaldırılan foto muhabiri Zengin’e pansuman tedavisi yapıldı. Ancak Zengin, e-nabız sisteminde kullanılmayan tıbbi malzemelerin SGK’ye fatura edildiğini gördü.

Kayhan AYHAN

İzmir’deki Agrobay Seracılık’ta direnişte olan işçileri takip ederken kolluk kuvvetleri tarafından darbedilen foto muhabiri Berkcan Zengin, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. Dizinden ve elinden yaralanan Zengin’e pansuman tedavisi yapıldı. Ancak Zengin, e-nabız sistemine girince dikiş atılmadığı halde dikiş iğnesi ve ipliği gibi malzemelerin SGK sistemine girildiğini gördü. Bu duruma tepki gösteren Zengin "Kullanılmayan malzemeleri kullanmış gibi göstermişler. Bunların bedeli SGK’den alınıyor" dedi.

Bayburt Grup’a bağlı İzmir merkezli Agrobay Seracılık’ta çok sayıda işçi sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarıldı. Kurum önünde direnişini sürdüren işçiler 15 Eylül cuma günü basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya, jandarma ekipleri müdahale etti. Gazetecilerin de aralarında olduğu toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Direnişi takip eden foto muhabiri Berkcan Zengin de müdahale sırasında gözaltına alındı. Zengin, kendi kamerasından gözaltına alınış anlarını kaydetti. Zengin, işçilere müdahaleyi çektiği esnada elinde megafon bulunan komutanın “Beni mi çekiyorsun?” diyerek üzerine yürüdüğü ve sert bir şekilde gözaltına alındığı anları aktardı. Zengin’in “Yapmayın, düşeceğim” şeklinde uyarmasına rağmen darbedilerek gözaltına alındığı görüldü. Zengin’in dizlerinde ve ellerinde yaralar oluştu. Sağlık kontrolü için Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne götürülen Zengin burada tedavi edildi. Diz ve el bölgesinden yaralanan Zengin’e pansuman yapıldı ve taburcu edildi. Daha sonra e-nabız üzerinden kendine yapılan işlemlere bakan Zengin, dikiş iğnesi, dikiş ipi, zımba gibi tıbbı malzemelerin yazıldığını gördü. Duruma tepki gösteren Zengin, özetle şunları kaydetti: "3 saat gözaltı aracında ters kelepçe ile bekletildikten sonra ring aracıyla hastaneye götürüldüm. Doktorun karşısına ters kelepçeyle çıkarıldım. Her iki dizimde açık yara, sol dirsekte ezilme, sağ dirsekte sıyrılma vardı. Sağ ve sol kol iç tarafında ise sıkmadan kaynaklı ezilme ve morluklar mevcuttu. Hastanede sadece batikon sürüldü, gazlı bezle pansuman yapıldı, başka hiçbir işlem yapılmadı. Ama e-nabızda da görüldüğü üzere yapılmayan işlemler ve kullanılmayan malzemeler kullanılmış gibi sisteme girilmiş."